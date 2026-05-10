Il palloncino rosso e l' algoritmo | contatti tra intelligenza artificiale e arte

A Mesagne, durante una festa patronale nel luglio 2025, un fotografo ha scattato un’immagine di un palloncino rosso legato a una transenna, con uno sfondo di mura bianche scrostate e luminarie che illuminano la scena. L’istantanea, scattata con il telefono, ha attirato l’attenzione per il suo apparente legame tra elementi semplici e un’immagine più complessa. Questa fotografia ha poi suscitato discussioni sul rapporto tra arte e intelligenza artificiale.

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MESAGNE - Era luglio 2025, festa patronale a Mesagne. Gianluca Zurlo fotografa con il telefono un palloncino rosso legato a una transenna, con il muro bianco scrostato di un vicolo pugliese sullo sfondo e le luminarie della festa che lo illuminano di lato. Poi apre un’app di intelligenza.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L'intelligenza non è un algoritmo: il limite nascosto dell'intelligenza artificialeNegli ultimi anni l'intelligenza artificiale è diventata una delle tecnologie più discusse e, al contempo, più fraintese della nostra epoca. Leggi anche: L’algoritmo dell’immortalità: come l’intelligenza artificiale sta decodificando il tempo biologico Argomenti più discussi: Fino a domenica 10 maggio, la mostra Tra sogno e realtà; Un po' Leao, un po' Pulisic, tutto flop: il Milan offre a Nkunku 4 partite per cambiare il destino; Gas esilarante respirato con il palloncino, è allarme per la nuova droga dei giovanissimi: ad Almenno SB una serata informativa; Come rimpolpare il viso scavato e rassodarlo senza chirurgia.