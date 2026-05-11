Questa settimana si terrà il vertice tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente cinese, con l'obiettivo di affrontare diverse questioni internazionali. Sul tavolo ci sono temi come l'Iran e Taiwan, oltre alla discussione sulla stabilità globale. Il presidente cinese ha dichiarato di essere disposto a collaborare con gli Stati Uniti per promuovere un equilibrio più stabile a livello mondiale.

È quasi tutto pronto per l'incontro di questa settimana fra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping che si è detto pronto a collaborare per perseguire una "maggiore stabilità" a livello globale. "La diplomazia di alto livello svolge un ruolo strategico insostituibile nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti - ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, durante una conferenza stampa - La Cina è disposta a collaborare con gli Stati Uniti nello spirito di uguaglianza, rispetto e mutuo vantaggio, per ampliare la cooperazione, gestire le divergenze e infondere maggiore stabilità e certezza in un mondo volatile e interconnesso".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa-Cina, conto alla rovescia per il vertice. Sul tavolo, Iran e Taiwan

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Ne vale la pena grindare con gli USA senza un account premium o dovrei continuare a giocare con la Cina (per l'aria)? reddit