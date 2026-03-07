Iran | Attaccata base Usa in Bahrain Nuova esplosione a Dubai Conto alla rovescia per scelta nuova Guida Suprema

Nelle ultime ore sono state segnalate due esplosioni, una a Dubai e un'altra presso una base statunitense in Bahrain, entrambe attribuite ai Pasdaran. Secondo quanto riferito, i Guardiani della rivoluzione hanno dichiarato di aver agito in risposta a un attacco statunitense a un impianto di desalinizzazione di Qeshm. La notizia arriva in un momento di attesa per la nomina della nuova Guida Suprema.

(Adnkronos) – I Pasdaran hanno attaccato una base Usa in Bahrain. Lo riporta al Jazeera. I Guardiani della rivoluzione hanno detto di aver agito in risposta all'attacco degli americani all'impianto di desalinizzazione di Qeshm. Nonostante le rassicurazioni del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che aveva annunciato un cessate il fuoco verso i Paesi del Golfo, si. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Guerra in Iran: attaccata base Usa nel Bahrein. Trump: “Affondate 42 navi di Teheran”. Ayatollah fondamentalisti: “Subito Guida suprema”WASHINGTON – L’Iran ha colpito la base navale statunitense di Juffair, nel Bahrein, con dei missili guidati ad alta precisione: è quanto riporta...

Leggi anche: Media israeliani: colpita l'assemblea riunita per eleggere la nuova Guida suprema dell'Iran. "Bombardamenti sull'aeroporto di Teheran". Base inglese a Cipro, Starmer invia navi ed elicotteri

Guerra Iran-Usa, diretta. Pasdaran: attaccata base Usa in Bahrein. Teheran: entro 24 ore vertice per nuova Guida supremaIsraele ha annunciato oggi una nuova ondata di attacchi «su larga scala» contro siti governativi di Teheran, mentre l'escalation della guerra in Medio Oriente entra nella sua seconda settimana. Del fu ... ilmessaggero.it

Iran: Attaccata base Usa in Bahrain. Nuova esplosione a Dubai. Conto alla rovescia per scelta nuova Guida SupremaI Guardiani della rivoluzione hanno detto di aver agito in Bahrain in risposta all'attacco degli americani all'impianto di desalinizzazione di Qeshm ... adnkronos.com

MEDIO ORIENTE | La riunione del Consiglio di esperti iraniano per eleggere la nuova Guida Suprema del Paese si terrà nelle prossime 24 ore. Lo ha annunciato il membro del consiglio e ayatollah Hossein Mozaffari citato dall'agenzia Fars. #ANSA x.com

Asghar Hijazi, capo ad interim dell'ufficio della Guida Suprema dopo l'uccisione di Ali Khamenei, è stato ucciso in un attacco aereo israeliano a Teheran. Lo ha dichiarato una fonte israeliana a Sky News Arabia. L'esercito israeliano aveva affermato di aver " - facebook.com facebook