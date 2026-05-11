Uomo non dà più sue notizie da ieri mattina l' appello del sindaco

Un uomo non dà più sue notizie da ieri mattina, e il sindaco di Villa Literno ha lanciato un appello pubblico. Invita i cittadini a collaborare e a segnalare eventuali informazioni utili per rintracciare la persona scomparsa. La richiesta è rivolta a tutta la comunità, senza indicazioni specifiche sulle circostanze o sulla descrizione del soggetto.

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Appello del sindaco di Villa Literno, Valerio Di Fraia, affinché tutta la cittadinanza si mobiliti per una persona scomparsa. Da ieri mattina (10 maggio) non dà più sue notizie il 77enne Antonio Corso. L'uomo è residente a corso Umberto I.I familiari non hanno notizie e sono molto preoccupati.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Non dà più sue notizie dopo essere uscito in auto: appello del sindaco Scomparso da ieri mattina, l’appello del sindacoDa pochi minuti il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, ha fatto un appello per aiutare la famiglia Sorrentino a ritrovare il loro Raffaele. Argomenti più discussi: Casi Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomo, ma rischio basso; C'è stato un contagio dell'hantavirus da uomo a uomo sulla nave? L'infettivologo: È possibile; Hantavirus, si trasmette da uomo a uomo. Ma in Europa il pericolo è basso per ora; Robot più veloci degli uomini: progresso o solo fascinazione?. Brutte notizie: non hai scelta, sarà incredibilmente difficile. reddit Il presidente della federtennis, Angelo Binaghi, celebra la vittoria di Sinner a Montecarlo: Siamo abituati alle imprese di questo grande campione. Se non avesse avuto quella squalifica ingiusta, il numero 1 non l'avrebbe mai lasciato, perché è il giocatore più f x.com