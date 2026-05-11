Uomo non dà più sue notizie da ieri mattina l' appello del sindaco
Un uomo non dà più sue notizie da ieri mattina, e il sindaco di Villa Literno ha lanciato un appello pubblico. Invita i cittadini a collaborare e a segnalare eventuali informazioni utili per rintracciare la persona scomparsa. La richiesta è rivolta a tutta la comunità, senza indicazioni specifiche sulle circostanze o sulla descrizione del soggetto.
Appello del sindaco di Villa Literno, Valerio Di Fraia, affinché tutta la cittadinanza si mobiliti per una persona scomparsa. Da ieri mattina (10 maggio) non dà più sue notizie il 77enne Antonio Corso. L'uomo è residente a corso Umberto I.I familiari non hanno notizie e sono molto preoccupati.🔗 Leggi su Casertanews.it
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