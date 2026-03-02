Scomparso da ieri mattina l’appello del sindaco

Da ieri mattina, Raffaele Sorrentino è scomparso e il sindaco di Palma Campania ha lanciato un appello pubblico per chiedere aiuto. La richiesta è rivolta alla comunità e alle persone che potrebbero avere informazioni utili per rintracciare la persona scomparsa. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulla sua descrizione o sulle circostanze della scomparsa.

Da pochi minuti il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, ha fatto un appello per aiutare la famiglia Sorrentino a ritrovare il loro Raffaele. Secondo quanto racconta il fratello Aniello, Raffaele è scomparso da ieri mattina dalla loro abitazione, ubicata a Palma Campania. Raffaele usciva di casa verso le cinque del mattino per non farvi più ritorno. Stamattina la famiglia ha denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine ed è cominciato il tam tam sui social. Si cerca un ragazzo alto 1 metro e 75, occhi castani, attualmente ha la barba folta, dovrebbe indossare ancora una tuta grigia, la stessa che indossava quando ha lasciato casa. Secondo il fratello potrebbe trovarsi in stato confusionale.