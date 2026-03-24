Aversa si è attivata dopo la scomparsa di una persona che non ha più fatto ritorno a casa dopo essere uscita in auto. Il sindaco ha diffuso un appello alla popolazione, chiedendo collaborazione e segnalazioni per trovare chi manca. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Aversa si mobilita per una persona scomparsa. A lanciare un appello alla cittadinanza è anche il sindaco Francesco Matacena. Dalle ore 17 di ieri ieri pomeriggio (23 marzo) non dà più notizie di sè Luigi Riccardo, 78 anni, alto circa 1,65 metri. “Al momento della scomparsa - si legge nell'appello del primo cittadino - indossava un maglione verde scuro, una camicia verde e un pantalone nero. Si è allontanato dalla sua abitazione a bordo della propria auto, una Kia Picanto del 2006, targata DV570AS. Chiunque lo abbia visto o riconosca l’auto è invitato a contattare le forze dell’ordine. Le autorità sono già impegnate nelle ricerche. Chiedo a tutta la comunità la massima collaborazione e condivisione: anche una piccola segnalazione può essere fondamentale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Non dà più sue notizie dopo essere uscito in auto: appello del sindaco

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