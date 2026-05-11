Uomo di Napoli sotto osservazione per sospetto contagio da Hantavirus Attenzione alta

Da napolipiu.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di Napoli è attualmente sotto osservazione a causa di un sospetto contagio da Hantavirus. La sua condizione viene monitorata in modo costante e l’attenzione delle autorità sanitarie rimane elevata. La situazione sanitaria generale appare stabile dopo le prime allerte legate a possibili casi di infezione. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla diagnosi o sulle misure adottate è stato comunicato al momento.

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