Un uomo di Napoli è attualmente sotto osservazione a causa di un sospetto contagio da Hantavirus. La sua condizione viene monitorata in modo costante e l’attenzione delle autorità sanitarie rimane elevata. La situazione sanitaria generale appare stabile dopo le prime allerte legate a possibili casi di infezione. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla diagnosi o sulle misure adottate è stato comunicato al momento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Ministero della Salute ha confermato che i quattro passeggeri segnalati dopo il volo Klm non presentano alcun sintomo e sono in buona salute. Questo avviso è arrivato dopo che una donna, durante una sosta a Johannesburg, è stata ricoverata e successivamente deceduta a causa di hantavirus. I nomi dei viaggiatori coinvolti sono stati tempestivamente trasmessi alle Regioni di Veneto, Toscana, Campania e Calabria. Le procedure di sorveglianza sanitaria, previste dai protocolli di prevenzione, sono state attivate immediatamente.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Uomo di Napoli sotto osservazione per sospetto contagio da Hantavirus. Attenzione alta.

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