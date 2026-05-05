L'Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che potrebbe esserci stato un contagio di hantavirus tra persone sulla nave da crociera. La situazione a bordo della MV Hondius ha portato a una crescente preoccupazione, con l'attenzione rivolta allo sbarco alle Canarie. La crisi sanitaria si è intensificata, passando dall'essere un focolaio isolato a un problema che coinvolge anche il possibile trasmissione tra uomini.

Hantavirus, La crisi sanitaria sulla MV Hondius cambia livello. L’Organizzazione mondiale della sanità non parla più soltanto di un focolaio raro legato al cosiddetto “virus dei roditori”, ma indica anche la possibilità di una trasmissione da uomo a uomo tra contatti stretti a bordo della nave da crociera ferma al largo di Capo Verde. È il punto più delicato dell’intera vicenda: l’hantavirus si trasmette normalmente attraverso urine, feci o saliva di roditori infetti, ma alcuni ceppi sudamericani, in particolare il virus Andes, hanno già mostrato in passato una limitata capacità di passare tra persone in situazioni di contatto stretto e prolungato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hantavirus, l'Oms: «Possibile contagio uomo-uomo sulla nave da crociera». Alta tensione per lo sbarco alle Canarie

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