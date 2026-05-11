Dopo settimane di voci e discussioni, la coppia formata da Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca è nuovamente al centro dell'attenzione mediatica. Le indiscrezioni riguardano una possibile crisi tra i due, che hanno partecipato a programmi televisivi e sono stati coinvolti in polemiche pubbliche. La loro relazione è oggetto di discussioni tra i fan e sui social network, senza che ci siano ancora dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

Dopo settimane di indiscrezioni e polemiche, la coppia formata da Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca torna al centro del gossip. Nelle ultime ore, infatti, una frase condivisa sui social dall’ex tronista di Uomini e Donne ha acceso i sospetti dei fan. In molti credono che tra i due sia già finita. Il messaggio pubblicato da Sara ha immediatamente fatto il giro del web, alimentando nuove voci sulla relazione nata nel programma di Maria De Filippi. Al momento nessuno dei due ha confermato la rottura, ma i segnali social non sono passati inosservati. La storia tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca sembra attraversare un momento molto delicato. Di recente l’ex tronista ha condiviso sui social una frase enigmatica che ha immediatamente attirato l’attenzione dei follower: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Sara Gaudenzi e Alessio già in crisi?

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