uomini e donne sara gaudenzi ha scelto alessio

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha annunciato di aver scelto Alessio come suo corteggiatore. Durante la trasmissione, Sara ha chiesto ad Alessio di uscire insieme, escludendo il suo altro corteggiatore, Matteo. La decisione è stata comunicata pubblicamente nel corso della puntata trasmessa in prima serata.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, Sara ha fatto la sua scelta e ha chiesto ad Alessio di uscire insieme, scartando così il suo altro corteggiatore Matteo Oggi, giovedì 26 marzo,a Uomini e Donneè andata in onda lascelta di Sara Gaudenzi. Nel programma condotto da Maria De Filippi, la tronista, dopo una lunga discussione, ha preso la sua decisione e ha cosìchiesto al corteggiatore Alessio di uscire con lei.Una domanda alla quale ilgiovane ha prontamente risposto sì. D’altra parte il milanese Matteo,“rivale”di Alessio nel percorso, è stato scartato. Una scelta insolita quella di Sara Gaudenzi aUomini e donne.Dopo alcune settimane di discussioni soprattutto con il corteggiatore Matteo, la ragazza nella puntata andata in onda oggi, ha deciso di concludere il suo percorso nel programmachiedendo ad Alessio di uscire con lei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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