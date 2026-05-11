Nella puntata di Uomini e Donne, Marco si è trovato al centro di numerose accuse, con segnalazioni e dubbi sollevati tra i presenti in studio. Nel frattempo, Diego Tavani ha ricevuto due rifiuti da parte di altrettante dame, che hanno preferito andare avanti con un altro cavaliere. La trasmissione ha mostrato momenti di tensione e decisioni inaspettate tra i partecipanti.

Puntata infuocata di Uomini e Donne: Marco finisce al centro delle accuse tra segnalazioni e dubbi in studio, mentre Diego Tavani vive un doppio rifiuto clamoroso da parte di due dame che scelgono un altro cavaliere. Oggi, martedì 11 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi con la presenza in studio di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti. Anche questa puntata si è rivelata ricca di confronti accesi, segnalazioni e nuove dinamiche sentimentali che hanno acceso il parterre. Marco Troiani al centro delle segnalazioni: Cinzia non perdona Il primo protagonista della puntata è stato il cavaliere Marco Troiani, finito nuovamente al centro di numerose segnalazioni.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Marco travolto dalle accuse, Diego viene rifiutato da due dame

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