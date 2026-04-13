Anticipazioni Uomini e Donne 13-17 aprile 2026 | Tina attacca Cinzia senza freni tre dame per Diego e una scelta sorprendente

Nella settimana dal 13 al 17 aprile 2026, il programma “Uomini e Donne” su Canale 5 riserva numerosi momenti di tensione nel segmento Over. Tina, una delle opinioniste, interviene duramente contro una delle dame chiamate Cinzia. Nel frattempo, si susseguono le presentazioni di tre nuove dame interessate a un cavaliere, mentre una scelta inaspettata tra i partecipanti cattura l’attenzione degli spettatori.

La settimana 13-17 aprile del programma “Uomini e Donne” in onda su Canale 5, si preannuncia decisamente movimentata, soprattutto per il trono Over. Al centro della scena c’è subito lo scontro tra Cinzia e Tina Cipollari, che non ha risparmiato critiche: secondo lei, l’interesse della dama per Marco sarebbe esagerato e poco spontaneo. A far scoppiare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Uomini e Donne, Maria De Filippi perde le staffe e inveisce contro Armando: ‘Abbassa la cresta, ma credi di essere.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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