Durante una puntata di Uomini e Donne, Marina ha annunciato la fine della relazione con Marcello. Nel frattempo, Diego Tavani è rientrato nel parterre maschile e ha avuto due uscite con altrettante dame. Durante il programma, Marina ha perso la pazienza durante una discussione in studio, mentre alcuni uomini del parterre hanno mostrato reazioni che hanno suscitato diverse reazioni tra i presenti.

Diego Tavani torna nel parterre maschile e si rimette subito in gioco uscendo con due dame. Marina perde la pazienza durante una discussione in studio dopo alcune reazioni del parterre. Oggi, martedì 14 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, con in studio gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Nel corso del pomeriggio spazio al Trono Over con Diego Tavani in versione latin lover e Marina che litiga un po' con tutti. Nel Trono Classico, Ciro Solimeno è uscito con le due corteggiatrici ma in studio sono continuate le discussioni. Il ritorno di Diego Tavani nel parterre Dopo Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante, ritorno in studio anche per il cavaliere Diego Tavani, che dopo .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Marina dice addio a Marcello, Diego Tavani rientra ed esce con due dame

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