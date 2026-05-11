A Uomini e Donne si sono registrate nuove tensioni tra i protagonisti del programma. Barbara De Santi ha avuto un confronto acceso con Stefano e successivamente si è scontrata con Gemma Galgani, con quest’ultima che avrebbe provocato De Santi. In risposta, Barbara ha accusato Gemma di essere una “strega invidiosa”. Gli episodi sono stati segnalati come parte di un susseguirsi di discussioni tra i partecipanti in studio.

Sono scoppiate nuove scintille oggi a Uomini e Donne, Barbara De Santi ha di nuovo discusso con Stefano in studio e si è scontrata anche con Gemma Galgani. Durante la puntata la conduttrice ha notato che la dama era molto provata, il motivo? In lacrime lei ha ammesso di esserci rimasta male con Tina Cipollari perché nella precedente puntata ha dato credito a Stefano, l'opinionista però le ha assicurato che è stata fraintesa. Gemma Galgani non ha perso occasione per punzecchiare la dama dicendo che non capisce perché si deve preoccupare se Tina è contraria. Le ha suggerito di pensare alla storia che sta vivendo e di farsi scivolare la cosa tanto tutti sanno com'è fatta.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Gemma provoca Barbara De Santi e lei sbotta: “Sei una strega invidiosa”

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