Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha annunciato che Stefano ha deciso di interrompere la loro frequentazione. La donna si è mostrata chiaramente ferita e ha risposto con un commento sfrontato, chiedendo se Stefano avesse terminato di comportarsi da pagliaccio. La discussione nel programma si è concentrata sulla fine della relazione tra i due, con battute e reazioni visibili in studio.

A Uomini e Donne nella puntata di oggi al centro dello studio Barbara De Santi ha fatto sapere che Stefano ha messo fine alla loro frequentazione. Il motivo? Perché parlando della loro frequentazione lei non sarebbe stata precisa nella scorsa puntata. Secondo il cavaliere la donna sarebbe stata pesante nei suoi confronti, tra i due è quindi scoppiata una discussione e lui ha elencato tutto ciò che non ha gradito della dama. Stefano ha rivelato anche un retroscena dicendo che quando l'ha portata in ospedale per una visita si è lamentata del fatto che il chirurgo li ha fatti aspettare. Con ironia Maria De Filippi ha chiesto alla dama se pretendeva che il medico lasciasse il paziente in sala operatoria per correre a visitare lei.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Stefano chiude con Barbara De Santi e lei sbotta: “Hai finito di fare il pagliaccio?”

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