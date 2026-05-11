Dopo la conclusione della relazione iniziata nel Trono Classico, Ernesto Passaro ha condiviso un nuovo post sui social network. Il gesto ha attirato l’attenzione dei follower e dei media, riaccendendo le discussioni sulla situazione tra lui e Cristiana. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma l’attenzione si concentra sulla pubblicazione recente. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente le motivazioni di questa mossa.

Dopo la fine della relazione nata nel Trono Classico, un gesto social di Ernesto Passaro riporta l'attenzione su Cristiana Anania e fa nascere nuovi dubbi tra i fan sul possibile ritorno di fiamma Le coppie nate nel Trono Classico di Uomini e Donne continuano a far discutere anche dopo la fine del programma, spesso perché i loro legami tendono a durare poco nel tempo. Tra le relazioni più recenti finite sotto i riflettori c'è quella formata da Ernesto Passaro e Cristiana Anania, ormai ufficialmente giunta al capolinea dopo pochi mesi di frequentazione. La rottura tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania A confermare la fine della relazione era stata proprio Cristiana Anania, che sui social aveva annunciato: "Io ed Ernesto ci siamo ufficialmente lasciati".🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne, Ernesto e Cristiana: il gesto social che riaccende le speranze

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Uomini e donne, Ernesto e Cristiana in un momento divertente insieme

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