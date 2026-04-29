Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, entrambi ex protagonisti di Uomini e Donne, sono al centro di discussioni tra i fan a causa di alcune voci che parlano di una possibile crisi tra loro. Recentemente, un gesto compiuto dall’ex tronista ha attirato l’attenzione, alimentando le supposizioni sulla loro situazione sentimentale. La notizia ha suscitato molte reazioni sui social e tra gli appassionati dello show.

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro stanno facendo discutere i fans di Uomini e Donne per via di una presunta crisi. La notizia è iniziata a circolare sui social per via dell’assenza di contenuti di coppia da parte dei due ragazzi. Da qual momento è emerso anche che si sono separati fisicamente per motivi personali e ora un gesto di lei sui social alimenta nuovi gossip! La rivelazione shock di Ernesto Passaro su Sara Gaudenzi La convivenza annunciata poco tempo fa. Meno di un mese fa, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro avevano condiviso con i fan la decisione di andare a convivere. La coppia nata a Uomini e Donne aveva scelto Roma come nuova base, mostrando entusiasmo per questo importante passo.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Ernesto e Cristiana già in crisi? Spiazza il gesto dell’ex tronista

Uomini e donne, Ernesto e Cristiana insieme a Milano

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