Dopo la recentissima rottura tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, sui social sono comparsi segnali che coinvolgono anche Federico Cotugno. L’ex volto del programma ha pubblicato un gesto che sembra rivolto alla ex coppia, attirando l’attenzione dei follower. La situazione ha alimentato discussioni tra gli appassionati, mentre sui profili di Cotugno sono stati notati commenti e reazioni che fanno supporre qualche tensione.

Nuovi sviluppi per i fans di Uomini e Donne in merito alla rottura tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro. L’attenzione si è spostata anche su Federico Cotugno, ragazzo che invece fu rifiutato alla scelta finale dalla giovane siciliana. Alcuni gesti social, infatti, non sono passati inosservati e hanno acceso nuove interpretazioni tra gli utenti. Uomini e Donne 2026-2027: chi sono i primi possibili tronisti Uomini e Donne: il messaggio social di Federico Cotugno. A intervenire indirettamente nella vicenda è stato Federico Cotugno, altro corteggiatore arrivato fino alla scelta di Cristiana Anania. Su Instagram, il ragazzo ha pubblicato un carosello di tre foto accompagnato dalla frase: “La vita è fatta di scelte.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, frecciatina di Federico Cotugno a Cristiana? Il gesto dopo la rottura con Ernesto

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