Fondazione Luigi Bon 3 marzo Mendelssohn e Beethoven con Maria Solozobova Olga Domnina e la FVG Orchestra

Il 3 marzo, la Fondazione Luigi Bon organizza un concerto in collaborazione con la FVG Orchestra e il Comune di Tavagnacco. Sul palco si esibiranno Maria Solozobova e Olga Domnina, interpretando le musiche di Felix Mendelssohn e Ludwig van Beethoven. L’evento fa parte della stagione musicale promossa dalla fondazione e si svolge nella località di Tavagnacco.

In questo programma incontriamo due straordinarie opere giovanili che rivelano già il talento precoce dei loro autori. Il Concerto in re minore per violino, pianoforte e archi di Felix Mendelssohn, scritto a soli 14 anni, unisce eleganza classica e brillantezza romantica in un dialogo vivace tra i solisti e l’orchestra. Composta invece a 30 anni, la Sinfonia n. 1 in do maggiore di Ludwig van Beethoven è ancora legata al modello di Haydn e Mozart, ma lascia intravedere già l’originalità e l’energia che caratterizzeranno il suo stile maturo. Entrambe le opere testimoniano l’inizio di due percorsi musicali destinati a lasciare un segno profondo nella storia della musica. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Fondazione Luigi Bon 3 marzo Mendelssohn e Beethoven con Maria Solozobova, Olga Domnina e la FVG Orchestra Pulcinella conquista le scuole: oltre 600 studenti a teatro con Fondazione Luigi Bon e Fvg OrchestraTre matinée tra Feletto Umberto e Palmanova per avvicinare i più giovani alla musica sinfonica: sul podio Vito Clemente, con Maurizio Pellegrini voce... Leggi anche: Mercoledì delle Ceneri nella Chiesa di Santa Maria del Carmelo: il concerto della Fondazione Ugo e Olga Levi a Venezia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fondazione Luigi Bon. Discussioni sull' argomento Al Maurensig pagine di Mendelssohn e Beethoven con la Fvg Orchestra e due ospiti d'eccezione; Al Maurensig di Tavagnacco un mese di risate, al via la nuova rassegna dedicata alla comicità. UTOPIA: la stagione 2025-26 della Fondazione Luigi BonUn anno fa, con il claim «il teatro di tutti», la Fondazione Luigi Bon annunciava la prima ambiziosa stagione ospitata all’interno degli spazi dell’innovativo e immersivo Teatro Paolo Maurensig di ... udine20.it La Fondazione Luigi Bon accoglie la nuova riduzione in un atto de Le Nozze di FigaroUDINE – Dopo il grande entusiasmo suscitato dalla riduzione de Il Flauto magico, la Fondazione Luigi Bon propone alla sua platea un nuovo viaggio nel mondo lirico di Wolfgang Amadeus Mozart. Questa ... nordest24.it – 25 febbraio 2026 – ore 20.45 Teatro Zancanaro di Sacile (PN) Evento organizzato da ERT FVG e Comune di Sacile Spettacolo in abbonamento , direttore FVG Orchestra I B - facebook.com facebook