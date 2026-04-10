I Mezzotono in scena con ' Mad in Italy' spettacolo musicale a cappella che celebra la tradizione italiana

I Mezzotono presentano “Mad in Italy”, uno spettacolo musicale a cappella dedicato alla musica tradizionale italiana. Lo spettacolo include un repertorio vario, che spazia tra diversi generi e stili, interpretato senza strumenti. La performance si svolge in un contesto teatrale, coinvolgendo il pubblico con un viaggio tra le sonorità e le canzoni più rappresentative dell’Italia.

I Mezzotono portano in scena Mad in Italy, uno spettacolo musicale a cappella che celebra la tradizione italiana attraverso un repertorio ampio e trasversale. Cinque voci reinterpretano generi e stili diversi, dal jazz al pop, dalla musica classica al folklore, costruendo un concerto dinamico che. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Haram!: Da Trieste un sound “post-kren” che sfida le etichette e conquista la scena musicale italiana.Trieste al Centro della Scena Musicale Emergente: Gli Haram! e il Suono “Post-Kren” Trieste è la cornice che accoglie gli Haram!, un trio musicale...

A Sanremo, i duetti svelano il contrasto tra innovazione musicale e tradizione spettacoloIl 27 febbraio 2026, al Teatro Ariston di Sanremo, si svolgerà la serata dedicata ai duetti, uno dei momenti più attesi della kermesse canora.