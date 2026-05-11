Unoaerre l’attacco hacker respinto Benvenuti | Tornata la normalità Investiremo ancora nella sicurezza

Nella giornata del 11 maggio 2026 si è appreso che il sistema informatico di Unoaerre, azienda del settore orafo, ha subito un attacco hacker. L’attacco è stato contrastato e la normalità è stata ripristinata, secondo quanto dichiarato dall’azienda. L’azienda ha confermato l’investimento continuo nella sicurezza informatica per prevenire futuri tentativi di intrusione. La notizia ha suscitato attenzione nel distretto orafo della città.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – Il cuore digitale dell’oro aretino ha tremato, ma non ha ceduto. All’indomani della notizia che ha scosso il distretto orafo, in Unoaerre si respira ottimismo. L’attacco hacker che venerdì aveva paralizzato i sistemi informatici del gruppo, sferrato in maniera chirurgica alla vigilia di OroArezzo e della mostra in Fraternita per i cento anni di storia del marchio, è stato arginato. E, cosa ancora più importante, i pirati informatici sono rimasti a mani vuote. Riscatto da 3,8 milioni di euro. Il riscatto arrivato sui monitor dell’azienda era importante: 3,8 milioni di euro da versare in criptovaluta bitcoin per riavere il controllo della rete aziendale e, soprattutto, evitare la potenziale diffusione di dati sensibili sottratti dai server.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unoaerre, l’attacco hacker respinto. Benvenuti: “Tornata la normalità. Investiremo ancora nella sicurezza” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Primo Attacco Hacker Fatto Interamente da un’AI (Caso Reale Anthropic) Notizie correlate Leggi anche: "Pronti per tornare alla normalità", Unoaerre dopo l'attacco hacker: "Sistemi essenziali già ripristinati" Leggi anche: UnoAerre sotto l'attacco degli hacker: richiesto riscatto da milioni di bicoin Argomenti più discussi: Unoaerre, l’attacco hacker respinto. Benvenuti: Tornata la normalità. Investiremo ancora nella sicurezza; Arezzo, UnoAerre sotto attacco hacker: chiesto riscatto di 3,8 milioni in bitcoin; Unoaerre colpita da attacco informatico: gli hacker avrebbero richiesto riscatto di 3,8 milioni; Attacco informatico a Unoaerre e ricatto milionario, rete ripristinata. L'ad Benvenuti: Torniamo alla normalità.