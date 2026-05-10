UnoAerre sotto l' attacco degli hacker | richiesto riscatto da milioni di bicoin
Gli hacker hanno attaccato i sistemi di UnoAerre, una nota azienda del settore orafo. Secondo quanto riportato da un quotidiano locale, i pirati informatici hanno richiesto un riscatto pari a milioni di bitcoin. La notizia è trapelata nel giorno in cui si svolgeva un importante evento internazionale dedicato all’oreficeria, attirando l’attenzione sulla vulnerabilità delle aziende del settore.
Pirati informatici all'assalto dei sistemi di UnoAerre. La notizia, riportata dal quotidiano La Nazione, è deflagrata proprio nel giorno di apertura di OroArezzo, appuntamento internazionale dedicato all'oreficeria e al gioiello. Tutto sarebbe accaduto negli scorsi giorni, quando in seguito a una.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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