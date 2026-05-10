UnoAerre sotto l' attacco degli hacker | richiesto riscatto da milioni di bicoin

Gli hacker hanno attaccato i sistemi di UnoAerre, una nota azienda del settore orafo. Secondo quanto riportato da un quotidiano locale, i pirati informatici hanno richiesto un riscatto pari a milioni di bitcoin. La notizia è trapelata nel giorno in cui si svolgeva un importante evento internazionale dedicato all’oreficeria, attirando l’attenzione sulla vulnerabilità delle aziende del settore.

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