Pronti per tornare alla normalità Unoaerre dopo l' attacco hacker | Sistemi essenziali già ripristinati
Dopo alcuni giorni di difficoltà, Unoaerre ha annunciato che i sistemi considerati essenziali sono stati già ripristinati. La società, nota per la produzione di gioielli, ha subito un attacco informatico che ha causato momenti di preoccupazione e disagio tra i dipendenti e i clienti. L’azienda ha comunicato di aver reagito prontamente per ripristinare le operazioni e tornare alla normalità.
Attimi di panico, poi la risposta decisa del colosso dell'oreficeria aretina. Unoaerre è stata vittima nei giorni scorsi di un attacco hacker. I pirati informatici hanno cercato di prendere il controllo di banche dati e sistemi informatici dell'azienda. Ma la reazione è stata repentina e i.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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