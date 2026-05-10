Pronti per tornare alla normalità Unoaerre dopo l' attacco hacker | Sistemi essenziali già ripristinati

Dopo alcuni giorni di difficoltà, Unoaerre ha annunciato che i sistemi considerati essenziali sono stati già ripristinati. La società, nota per la produzione di gioielli, ha subito un attacco informatico che ha causato momenti di preoccupazione e disagio tra i dipendenti e i clienti. L’azienda ha comunicato di aver reagito prontamente per ripristinare le operazioni e tornare alla normalità.

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Attimi di panico, poi la risposta decisa del colosso dell'oreficeria aretina. Unoaerre è stata vittima nei giorni scorsi di un attacco hacker. I pirati informatici hanno cercato di prendere il controllo di banche dati e sistemi informatici dell'azienda. Ma la reazione è stata repentina e i.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ripristinati i sistemi di pagamento delle multe dopo l’attacco hackerÈ stato risolto il problema informatico che lo scorso marzo aveva colpito i sistemi di pagamento delle sanzioni amministrative del Comune. Attacco hacker a Sistemi Informativi (IBM), servizi ripristinatiCyberattacco a società IBM che gestisce servizi per la PA: sistemi tornano operativi Attacco informatico ai danni di Sistemi Informativi, società... Argomenti più discussi: CIR Challenger al via: Corrado Pinzano pronto a rilanciare dalla Coppa Valtellina; EA7 Emporio Armani Milano, il punto di Ellis: Saremo pronti per affrontare al meglio i playoff; Milan, probabile chance dal 1' per Gimenez contro l'Atalanta; L'Arabia Saudita torna a minacciare il Barcellona per Raphinha.