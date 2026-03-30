Mercoledì 1 aprile alle 19:30 si terrà presso la Pinacoteca d'Arte Contemporanea di Montoro un evento intitolato

Vi aspettiamo per un nuovo appuntamento associativo mercoledì 1 aprile alle ore 19,30, presso la nostra sede (Pinacoteca d'Arte Contemporanea, Via M. V. Citro, S. Bartolomeo di Montoro). Torneremo a parlare del cosmo e dei suoi misteri: 'UNO SGUARDO ALL’UNIVERSO': arrivare ai confini del noto e del visibile, per porsi di fronte a cosa c’è oltre, e provare a sondare il mistero della vita. L'incontro sarà tenuto da Michele ZARRELLA, ingegnere, astrofilo e presidente dal 2018 dell’associazione ASTRONOMIA MODERNA. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Contemporanea-mente, a Montoro l'incontro "Uno sguardo all'universo"

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