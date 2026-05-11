Uno dei titoli più noti al Paisiello di Lecce | in scena La Serva Padrona
Martedì 12 maggio alle 20.30 al Paisiello di Lecce va in scena “La Serva Padrona”, un intermezzo buffo di Giovan Battista Pergolesi. Lo spettacolo combina musica, teatro e scenografie digitali in un progetto che coinvolge diverse arti. La rappresentazione è uno dei titoli più noti dell’opera del compositore e si svolge nel teatro leccese.
LECCE - Martedì 12 maggio alle 20.30 l’intermezzo buffo di Giovan Battista Pergolesi in un progetto che unisce musica, teatro e scenografie digitali.Il Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce, presieduto da Luigi Puzzovio e diretto da Giuseppe Spedicati, porta in scena martedì 12 maggio alle.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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