Uno dei titoli più noti al Paisiello di Lecce | in scena La Serva Padrona

Martedì 12 maggio alle 20.30 al Paisiello di Lecce va in scena “La Serva Padrona”, un intermezzo buffo di Giovan Battista Pergolesi. Lo spettacolo combina musica, teatro e scenografie digitali in un progetto che coinvolge diverse arti. La rappresentazione è uno dei titoli più noti dell’opera del compositore e si svolge nel teatro leccese.

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