Uno dei titoli più noti al Paisiello di Lecce | in scena La Serva Padrona

Da lecceprima.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio alle 20.30 al Paisiello di Lecce va in scena “La Serva Padrona”, un intermezzo buffo di Giovan Battista Pergolesi. Lo spettacolo combina musica, teatro e scenografie digitali in un progetto che coinvolge diverse arti. La rappresentazione è uno dei titoli più noti dell’opera del compositore e si svolge nel teatro leccese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

LECCE - Martedì 12 maggio alle 20.30 l’intermezzo buffo di Giovan Battista Pergolesi in un progetto che unisce musica, teatro e scenografie digitali.Il Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce, presieduto da Luigi Puzzovio e diretto da Giuseppe Spedicati, porta in scena martedì 12 maggio alle.🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

L’arte incontra la musica: in scena “La serva padrona” di PergolesiCEGLIE MESSAPICA – Mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 20:30, il prestigioso scenario del Teatro Comunale di Ceglie Messapica ospiterà la prima dello...

Leggi anche: "Pipino il Breve": uno dei musical più iconici della tradizione siciliana in scena al teatro Annibale

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web