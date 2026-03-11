Pipino il Breve | uno dei musical più iconici della tradizione siciliana in scena al teatro Annibale
Uno dei musical più iconici della tradizione siciliana arriverà a Messina. Domenica 29 marzo alle ore 18, il Teatro Annibale Maria di Francia ospiterà “Pipino il Breve”, celebre commedia musicale scritta da Tony Cucchiara e proposta in una nuova edizione dalla Compagnia Sikilia con la regia di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
