L’arte incontra la musica | in scena La serva padrona di Pergolesi
CEGLIE MESSAPICA – Mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 20:30, il prestigioso scenario del Teatro Comunale di Ceglie Messapica ospiterà la prima dello spettacolo “La Serva Padrona”, celebre intermezzo buffo di Giovanni Battista Pergolesi.L’evento rappresenta il culmine di una prestigiosa.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
Leggi anche: Pozzuoli, Maurizio de Giovanni incontra gli studenti dell’IC 4 Pergolesi
Frosinone. Grande musica Sabato 11 Aprile alll’Auditorium del Conservatorio di Musica “L. Refice”. In scena la 2^ edizione di “Musical musical!” Dell’Accademia di Musica e Spettacolo Ars Nova di ColleferroFROSINONE – L’ Accademia di Musica e Spettacolo Ars Nova porterà la 2° Edizione di “Musical musical!” questo sabato 11 Aprile 2026 alle ore 18 sul...