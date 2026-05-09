L’8 gennaio scorso, un ex poliziotto è stato trovato impiccato nella sua abitazione in Friuli, dove viveva con la seconda moglie. La persona in questione era nota per aver collaborato con il gruppo criminale Uno Bianca. La scoperta è stata fatta dai familiari, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Le autorità stanno valutando le cause del gesto e hanno avviato le indagini del caso.

L’8 gennaio scorso l’ex poliziotto è stato trovato impiccato nella sua abitazione in Friuli, dove viveva con la sua seconda moglie. La notizia è stata resa nota solo ora Una notizia drammatica arriva a mesi di distanza dall’accaduto.Pietro Gugliotta, ex gregario della banda Uno Bianca, nota per i fatti accaduti tra il 1987 e il 1994,si è tolto la vita l’8 gennaio scorso. A dare la notizia è stata la famiglia, riportata poi dai quotidianiRepubblicaeCorriere. Un avvenimento che arriva pochi giorni dopol’intervista aBelve Crimedi Roberto Savi, il capo della banda. Secondo quanto emerso,Gugliotta era un ex poliziotto che aveva conosciuto Savi nella centrale operativa di Bologna.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pietro Gugliotta, gregario di Uno Bianca, è morto suicida

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Pietro Gugliotta è morto suicida, era ex agente di polizia e gregario della banda

Notizie correlate

Uno Bianca: morto suicida Pietro Gugliotta, gregario della bandaPietro Gugliotta, ex agente di polizia e gregario della banda della Uno Bianca, si è impiccato a gennaio nella sua casa a Colle d'Arba, in provincia...

Morto suicida Pietro Gugliotta, ex gregario della banda della Uno BiancaSi è impiccato nella sua abitazione di Colle d’Arba, in provincia di Pordenone, l’ex agente di polizia e gregario della banda della Uno Bianca Pietro...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Uno Bianca, si è suicidato Pietro Gugliotta, il gregario della banda. Rilievi della Scientifica nella casa in Friuli; Uno Bianca, ancora sangue: Pietro Gugliotta si è tolto la vita; Prima tutti contro il giovane bocconiano. E ora il tifo mediatico cambia mostro; Banchi di scuola allagati, l'acqua proveniente dalle infiltrazioni sul soffitto.

Pietro Gugliotta si è suicidato: l’ex gregario della Banda della Uno Bianca si è impiccato a 65 anniPietro Gugliotta, ex assistente di polizia e gregario della Banda della Uno Bianca, si è tolto la vita a 65 anni lo scorso gennaio a Colle d’Arba, in ... fanpage.it

Uno Bianca: morto suicida Pietro Gugliotta, gregario della bandaPietro Gugliotta, ex agente di polizia e gregario della banda della Uno Bianca, si è impiccato a gennaio nella sua casa a Colle d'Arba, in provincia di Pordenone. Aveva 65 anni. (ANSA) ... ansa.it

Pietro Gugliotta, ex poliziotto condannato per la Banda della Uno Bianca, si è tolto la vita a gennaio. La notizia emerge oggi. Sul caso torna attenzione: nuova inchiesta e dichiarazioni di Roberto Savi. #UnoBianca x.com