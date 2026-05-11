Il caso di Pietro Gugliotta si inserisce nel quadro più ampio delle indagini sulla Uno Bianca, una serie di eventi che hanno segnato profondamente la storia criminale della regione. L’ex ufficiale di polizia, coinvolto nella vicenda, aveva espresso sentimenti di minaccia e timore riguardo a possibili ripercussioni del suo passato. La sua morte, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, si aggiunge a un quadro complesso di misteri e tensioni irrisolte.

Bologna, 11 maggio 2026 – La storia di Pietro Gugliotta, finita in un tragico epilogo, resta un mistero dentro il grande mistero della Uno Bianca: l’ex poliziotto, infatti, si sentiva minacciato, aveva paura che il passato gli tornasse addosso, ma non solo. Circola voce che negli ultimi tempi avesse paura di intimidazioni, o peggio, verso di lui e i suoi affetti. Plausibile? “Molto plausibile – conferma Stefania Mannino, che è stata la sua avvocata per molto tempo –, lui era sempre preoccupato e per questo viveva nell’ombra”. Pensieri che oggi, dopo che Gugliotta si è tolto la vita in casa sua a Colle d’Arba (Pordenone) nel gennaio scorso – “un gesto inspiegabile”, secondo chi lo conosceva – fanno suonare più di un campanello d’allarme.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I misteri della Uno Bianca. “Pietro Gugliotta si sentiva minacciato”

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