Roma, 11 mag. (AdnkronosLabitalia) - L'Università Lum Giuseppe Degennaro ospita un nuovo appuntamento del ciclo Lum talks, con una lectio aperta di Carlo Cottarelli dal titolo 'Conti pubblici e futuro del Paese. Scenari, sfide e responsabilità'. L'incontro si terrà domani 12 maggio, alle ore 15:00, presso l'Aula Aldo Rossi del Campus Lum, e rappresenta un'importante occasione di confronto su temi cruciali per il sistema economico nazionale e internazionale. Il direttore dell'Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano, offrirà una riflessione approfondita sulle dinamiche della finanza pubblica, analizzando le prospettive future del nostro Paese alla luce delle attuali tensioni geopolitiche, dell'instabilità dei mercati e delle pressioni legate ai costi energetici.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Università Lum: lectio aperta di Carlo Cottarelli su conti pubblici

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