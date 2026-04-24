Schlein e Cottarelli | il faccia a faccia tra politica e conti pubblici

Il 24 aprile, su La7, si è svolto un confronto tra Elly Schlein e Carlo Cottarelli a Piazzapulita, incentrato sui temi dei conti pubblici e delle strategie politiche dell’opposizione. Durante l'intervista, sono stati discussi vari aspetti della gestione economica e delle analisi sulla situazione finanziaria del paese, con particolare attenzione alle posizioni della destra e alle risposte del Partito Democratico. L'evento ha attirato l'attenzione su come le analisi dei conti pubblici influenzano le scelte politiche.

? Cosa sapere Elly Schlein e Carlo Cottarelli si confrontano a Piazzapulita su La7 il 24 aprile.. Le analisi sui conti pubblici della destra influenzano le strategie dell'opposizione PD.. Il 24 aprile 2026, Corrado Formigli conduce il consueto appuntamento di Piazzapulita su La7 portando in studio la segretaria del PD, Elly Schlein, per un confronto serrato sulla politica nazionale e internazionale. Il dibattito televisivo della prima serata si concentrerà su nodi cruciali per il Paese. Al centro della discussione ci sarà l’attuale crisi d’identità che interessa la destra al governo, con un esame approfondito dei bilanci economici che presentano incongruenze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schlein e Cottarelli: il faccia a faccia tra politica e conti pubblici Notizie correlate Leggi anche: Sì o No al referendum, faccia a faccia tra i giovanissimi della politica: parlano Simone Leoni e Rachele Scarpa – Le video-interviste Elly Schlein, faccia a faccia con Tommaso Labate: le anticipazioni sull’intervista a RetequattroDomani sera, mercoledì 4 febbraio, Retequattro ospiterà un appuntamento imperdibile con “Realpolitik”: Tommaso Labate intervisterà in esclusiva Elly... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Piazzapulita, la crisi d'identità della destra di Governo tra conti economici che non tornano e la complessa situazione internazionale: tutti i temi della puntata; Elly Schlein ospite a Piazzapulita; Piazzapulita stasera 23 aprile: il ritorno di Formigli tra il caos internazionale, Elly Schlein e le crepe della maggioranza; Piazzapulita su La7 - Guida TV. Cottarelli: Pd di Schlein troppo a sinistra. Mi dimetto da senatore. Verso la candidatura a BruxellesDopo averlo ventilato per settimane, alla fine lo ha confermato lui stesso. Carlo Cottarelli si dimetterà da senatore. E le ragioni le ha spiegate in una serie di interventi tra tv e giornali in cui ... ilfoglio.it Il campo è troppo largo per il Pd. Schlein rischia grosso alle primarieNonostante i Dem abbiano un bacino di elettori assai più ampio dei competitor, la segretaria rischia davvero di non uscire vincitrice dai gazebo del ... huffingtonpost.it Ieri Elly Schlein dichiara: “I centri migranti in Albania violano le leggi europee”. Oggi l’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue: “I centri migranti in Albania sono compatibili con le leggi europee”. Brutto colpo per i pro immigrazione in Italia. x.com Elly Schlein. . Decreto sicurezza, la mia dichiarazione di voto alla Camera - facebook.com facebook