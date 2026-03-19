Università Lum evento su artificial intelligence e silver economy

Venerdì 20 marzo 2026, alle 9:30, l'Università Lum organizza un evento dedicato all'intelligenza artificiale e alla silver economy a Bari. La giornata prevede interventi di esperti e rappresentanti del settore, con l'obiettivo di approfondire le applicazioni e le sfide legate a queste tematiche. L'iniziativa si svolge presso la sede universitaria della città e coinvolge diversi relatori.

Bari, 19 mar. (AdnkronosLabitalia) - Venerdì 20 marzo 2026, dalle ore 9:30, l'Università Lum Giuseppe Degennaro ospiterà l'evento 'IA per la longevity economy e per healthcare: applicazioni, scenari e sviluppi futuri', un momento di confronto dedicato alle opportunità e alle sfide poste dalle nuove tecnologie e dai cambiamenti demografici. L'iniziativa si inserisce nel programma nazionale 'Università svelate', promosso dalla Crui -Conferenza dei rettori delle università italiane e realizzato in collaborazione con l'Anci-Associazione nazionale comuni italiani. L'evento rientra inoltre nelle attività del Centro sull'Intelligenza Artificiale della Regione Puglia, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra università, istituzioni e territorio su temi di rilevanza strategica per la società contemporanea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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