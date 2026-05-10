Università Dante Alighieri il sindaco metropolitano chiede riunione con il cda

Il sindaco metropolitano ha richiesto una riunione con il consiglio di amministrazione dell'università Dante Alighieri. La richiesta si inserisce in un contesto di tensione tra gli organi direttivi dell'ateneo e le autorità locali. La situazione riguarda il percorso di riorganizzazione e rilancio avviato dal consorzio, presieduto dal presidente del cda. Al momento, non ci sono dettagli sui motivi specifici delle tensioni o sui contenuti della richiesta di incontro.

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C'è tensione nell'università Dante Alighieri, dove il percorso di riorganizzazione e rilancio avviato dal cda del consorzio, presieduto da Pasquale Basilicata, non sta andando avanti in serenità. In un contesto di ricorsi e azioni giudiziarie pendenti, l'organo di governo insediato dallo scorso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Università Dante Alighieri, nel cda Falcomatà c'è ma la Metrocity noL'ex sindaco siede nel consiglio con diritto di voto perché designato dal consorzio e ancora in carica, ma nei fatti la Città Metropolitana non è...