L'Università degli Studi di Torino si posiziona tra le prime 50 facoltà di Filosofia a livello mondiale, risultando anche la prima in Italia. L'ateneo è stato inserito in una classifica che ha coinvolto oltre 6.200 università valutate dall'agenzia britannica Quacquarelli Symonds. Questo risultato evidenzia il riconoscimento internazionale ottenuto dalla facoltà di Filosofia dell'ateneo torinese.

È un riconoscimento importantissimo quello ottenuto dall'Università degli Studi di Torino, tra i 6.200 atenei presi in analisi e valutati dall'agenzia britannica Quacquarelli Symonds. UniTo c'è quando parliamo di QS Subjects Ranking 2026, e si fa notare. L'ateneo torinese ne esce trionfante dall'analisi condotta dall'agenzia britannica in 55 ambiti disciplinari diversi e che lo vede distinguersi in Italia e nel mondo soprattutto per la Facoltà di Filosofia. Con un certificato 42esimo posto, Filosofia di Unito rientra infatti tra le migliori e prime 50 al mondo, risultando altresì la prima a livello nazionale. Un posizionamento eccellente per il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione (DFE). 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - UniTo si fa largo a livello internazionale: la Facoltà di Filosofia è tra le migliori 50 al mondo e la prima in Italia

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