Career day Luiss orientamento professionale per migliaia di laureandi e neolaureati

Il campus di viale Romania ha ospitato la 30ª edizione del Career day Luiss, un evento dedicato all’orientamento professionale di migliaia di laureandi e neolaureati. La manifestazione, intitolata a Guido Carli, è arrivata quest’anno alla sua trentesima edizione, mantenendo la tradizione di mettere in contatto studenti con aziende e realtà del mercato del lavoro. La giornata ha visto la partecipazione di diverse aziende e istituzioni, con sessioni di incontri, presentazioni e colloqui.

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Roma, 11 mag. (AdnkronosLabitalia) - Il campus di viale Romania accoglie la 30esima edizione del Career day Luiss, lo storico appuntamento dell'ateneo intitolato a Guido Carli che quest'anno celebra tre decenni di successi nel connettere talenti e mercato del lavoro. Sotto il claim 'Connections that matter', l'evento trasformerà gli spazi di viale Romania in un hub dinamico dedicato al networking e all'orientamento professionale per migliaia di laureandi e neolaureati. L'evento consiste in una due giorni - oggi e domani - che vede la partecipazione di 161 employer, con un'offerta trasversale che spazia dal consulting al finance, fino al legal e ai public affairs.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Career day Luiss, orientamento professionale per migliaia di laureandi e neolaureati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Career day: l’ITI Lucarelli rafforza il patto con Confindustria per creare opportunità concrete di orientamentoTempo di lettura: 2 minutiAvvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro, offrendo ai giovani opportunità concrete di orientamento e crescita... Formazione professionale, al via i corsi di orientamentoLa nuova stagione della formazione professionale si è aperta con l’inizio dell’anno, all’insegna di una serie di corsi che sta incontrando buoni... Si parla di: Trent'anni di futuro: al via la 30ª edizione del Career Day Luiss; Career Day Unindustria Calabria 2026, LIFE ETS in prima linea su lavoro, formazione e innovazione sociale.