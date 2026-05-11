Unisciti al dibattito | il cinema all’Unical sulla strage di Cutro

Si svolge all’Università della Calabria un dibattito dedicato al ruolo del cinema nel rappresentare la tragedia di Cutro. L’evento vede la partecipazione di studiosi e dei registi del film che ha trattato l’argomento, con l’obiettivo di esplorare come le immagini possano trasmettere l’impatto emotivo di una strage. L’incontro si propone di analizzare il rapporto tra cinema e memoria storica, coinvolgendo figure del mondo accademico e artistico.

? Punti chiave Come può il cinema ricostruire il peso emotivo della strage?. Chi parteciperà al dibattito tra accademia e autori del film?. Perché la finzione viene unita al documentario per raccontare Cutro?. Quale impatto avrà questo confronto sulla memoria collettiva del territorio?.? In Breve Mercoledì 13 maggio 2026 ore 15:00 presso le sale cinematografiche dell'Unical.. Partecipano al dibattito i docenti Emanuele Fadda e Raffaele Perrelli insieme agli autori.. Il team tecnico include Tony Iparmina, David Brassen e il compositore Hacienda-D.. Sceneggiatura firmata da Vincenzo Montalcini, Bruno Palermo e Francesco Pupa.. Mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 15:00, le sale cinematografiche dell’Università della Calabria ospiteranno la proiezione del docufilm Cutro, 94.🔗 Leggi su Ameve.eu

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