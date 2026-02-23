Dibattito Unical | Conte e Mulè svelano i segreti della riforma

Nel dibattito all’Università della Calabria, Conte e Mulè discutono sui punti chiave della riforma giudiziaria, accelerando il confronto con interventi diretti e concreti. La discussione si concentra sulle modifiche alle procedure e alle tempistiche dei processi, con attenzione alle criticità emerse. La tensione tra i relatori mette in evidenza le differenze di approccio e le conseguenze pratiche delle proposte in discussione. La discussione prosegue tra interventi e domande dal pubblico.

L’Università della Calabria diventa palcoscenico di un dibattito cruciale per il futuro della giustizia italiana. Il confronto tra Giuseppe Conte e Giorgio Mulè, tenutosi presso l’Aula Caldora, ha acceso i riflettori sul referendum del 22 e 23 marzo, offrendo agli studenti e ai cittadini strumenti per orientarsi in una materia complessa. L’iniziativa, promossa dal Consiglio Comunale dei Giovani di Cosenza e dall’Associazione Unione Studentesca, ha la moderazione della giornalista Maria Francesca Fortunato e ha ribadito il ruolo dell’ateneo come spazio di confronto critico e informato. Il rettore Gianluigi Greco ha aperto i lavori sottolineando l’importanza di difendere gli spazi del pensiero critico, mentre l’avvocato Roberto Le Pera e la docente Donatella Loprieno hanno fornito le basi tecnico-giuridiche del dibattito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La riforma della giustizia rappresenta un tema di grande rilevanza, coinvolgendo diverse forze politiche e istituzionali.

