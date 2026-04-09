Naufragio di Cutro la perizia shock sulla strage | Quelle cento vite si potevano salvare

Durante il processo sul naufragio di Cutro, il perito della Procura ha dichiarato che i mezzi di salvataggio disponibili avrebbero potuto intervenire prima e che almeno cento vite si sarebbero potute salvare. La relazione evidenzia che le autorità avevano a disposizione risorse adeguate, ma l’intervento non è stato avviato tempestivamente. La vicenda riguarda il naufragio del caicco Summer Love, avvenuto nel 2014, che ha causato numerose vittime.

Al processo sui mancati soccorsi del caicco Summer Love a Cutro, il perito della Procura accusa: i mezzi c'erano e l'intervento poteva partire prima. Errori, ritardi e mancato monitoraggio avrebbero reso evitabile la tragedia costata la vita a decine di migranti, tra cui trentacinque bambini. 🔗 Leggi su Fanpage.it Bloccata la commemorazione del naufragio di Cutro in una scuola per mancanza di “contraddittorio”A Crotone una scuola ferma un'iniziativa per ricordare le vittime del naufragio del 26 febbraio 2023. Garlasco, le indiscrezioni sulla perizia Cattaneo: “Chiara Poggi si difese, lottò a lungo con l’assassino”Secondo alcune indiscrezioni sulla perizia realizzata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco e rese note dal Tg1, Chiara... Temi più discussi: Strage di Cutro, il mistero delle conversazioni tra Frontex e la capitaneria di porto; Processo d'appello Arslan Khalid ed altri (Naufragio di Cutro) (8.04.2026); Naufragio Cutro, consulente Procura: ritardi nei soccorsi ed errori sui radar - Pressenza; Processo Cutro, focus sul ritardo nei soccorsi alla Summer Love. Naufragio di Cutro, la perizia shock sulla strage: Quelle cento vite si potevano salvareAl processo sui mancati soccorsi del caicco Summer Love a Cutro, il perito della Procura accusa: i mezzi c'erano e l'intervento poteva partire prima ... fanpage.it Naufragio di Cutro, in aula l’ammiraglio Carannante: «Sottovalutazioni e ritardi»CROTONE L’ammiraglio Salvatore Carannante, consulente della Procura di Crotone, è testimone nell’udienza del processo per il naufragio di Steccato di Cutro, costato la vita a 94 migranti il 26 febbrai ... corrieredellacalabria.it la Repubblica. . Le oltre cento vite (più di trenta bambini) perse nel naufragio di Cutro "potevano essere salvate". "Se i mezzi fossero intervenuti sarebbero giunti due ore prima del naufragio e quelle motovedette potevano uscire in qualsiasi condizione di mare - facebook.com facebook