Unisannio aderisce all’iniziativa Le Università per Giulio Regeni

L'università di Benevento ha annunciato la partecipazione all'iniziativa “Le Università per Giulio Regeni”. Nella stessa giornata, si terrà la proiezione del documentario intitolato “Giulio Regeni – Tutto il male del...”, presso una location locale. La proiezione è prevista in un orario definito e aperta al pubblico interessato. L'evento si inserisce nel programma dedicato alla memoria di Regeni e ai diritti umani.

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«A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni – dichiara la rettrice dell’Università degli Studi del Sannio, Maria Moreno – riteniamo importante offrire alla nostra comunità accademica un’occasione di riflessione su valori fondamentali quali la libertà di studio, di ricerca e di espressione del pensiero. Le università hanno il compito di custodire questi principi e di promuovere una cultura dei diritti, della conoscenza e della responsabilità civile». L’iniziativa Le Università per Giulio Regeni è sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS, in collaborazione con Fandango e Ganesh Produzioni. Comunicato Stampa Le selezioni, organizzate da Anci Campania, si svolgeranno da remoto: i candidati riceveranno.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Unisannio aderisce all’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Regeni, l’Università di Foggia aderisce all’iniziativa “Le Università per Giulio” Leggi anche: Regeni, Vanvitelli aderisce all’iniziativa ‘Le università per Giulio’