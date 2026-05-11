Unisannio aderisce all’iniziativa Le Università per Giulio Regeni

Da fremondoweb.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'università di Benevento ha annunciato la partecipazione all'iniziativa “Le Università per Giulio Regeni”. Nella stessa giornata, si terrà la proiezione del documentario intitolato “Giulio Regeni – Tutto il male del...”, presso una location locale. La proiezione è prevista in un orario definito e aperta al pubblico interessato. L'evento si inserisce nel programma dedicato alla memoria di Regeni e ai diritti umani.

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«A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni – dichiara la rettrice dell’Università degli Studi del Sannio, Maria Moreno – riteniamo importante offrire alla nostra comunità accademica un’occasione di riflessione su valori fondamentali quali la libertà di studio, di ricerca e di espressione del pensiero. Le università hanno il compito di custodire questi principi e di promuovere una cultura dei diritti, della conoscenza e della responsabilità civile». L’iniziativa Le Università per Giulio Regeni è sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS, in collaborazione con Fandango e Ganesh Produzioni. Comunicato Stampa Le selezioni, organizzate da Anci Campania, si svolgeranno da remoto: i candidati riceveranno.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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