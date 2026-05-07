Le unioni civili con Cirinnà Pascale e Cuperlo

L’8 e il 9 maggio presso la sede Mattioli dell’Università di Siena si terrà il convegno intitolato “La legge sulle unioni civili: le prospettive giuridiche”. L’evento si inserisce nelle iniziative per il decennale dell’approvazione della legge, considerata un passaggio importante per i diritti civili nel paese. Durante la due giorni, saranno presenti rappresentanti di diversi schieramenti politici e accademici che discuteranno delle implicazioni legali e delle evoluzioni future della normativa.

L’8 e 9 maggio nella sede Mattioli dell’ Università di Siena il convegno ’ La legge sulle unioni civili: le prospettive giuridiche ’, nel quadro delle iniziative promosse per il decennale della legge, passaggio fondamentale per l’affermazione dei diritti civili in Italia. A dieci anni dalla sua approvazione, il convegno intende offrire un’occasione di riflessione sull’impatto giuridico e sociale, nonché sulle prospettive per una piena tutela dei diritti. Su questi temi si confronteranno giuristi insieme a rappresentanti della società civile. I lavori si apriranno venerdi 8 maggio alle 15 con i saluti istituzionali e l’introduzione di Fabio Mugnaini e di Alessandra Viviani di Unisi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le unioni civili con Cirinnà, Pascale e Cuperlo Notizie correlate Dieci anni di unioni civiliDal 2016 quasi 22mila coppie dello stesso sesso hanno potuto riconoscere legalmente la propria unione, ma hanno ancora molti problemi soprattutto sui... Leggi anche: Nozze e unioni civili, arrivano i corsi. Legali ed esperti per i futuri sposi Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dieci anni di unioni civili; Le unioni civili con Cirinnà, Pascale e Cuperlo; E il matrimonio egualitario? A dieci anni dalla Cirinnà, l’unione civile non basta più; Unioni civili, 10 anni dopo: ad Alessandria incontro con la Senatrice Monica Cirinnà. Unioni civili, 10 anni dopo: ad Alessandria incontro con la Senatrice Monica CirinnàALESSANDRIA - Nuovo appuntamento in vista del Pride di Alessandria, il corteo arcobaleno del prossimo 30 maggio. Giovedì 7 maggio dalle 18:30 al Museo ... radiogold.it Unioni civili. Il fronte cattolico: Maxiemendamento governo non cambia la sostanza del ddl CirinnàRispetto al testo originario del ddl Cirinnà, l’unica modifica di rilievo riguarda l’adozione del figlio del partner, che resta tuttavia affidata alla discrezionalità dei giudici, con l’aggravante di ... quotidianosanita.it La legge sulle unioni civili compie 10 anni, convegno a Siena L'8 e il 9 maggio: tra i presenti Cirinnà, Cuperlo, Gattuso, Maesi e Pascale - facebook.com facebook Dieci anni dalla Cirinnà: alla Sapienza confronto con Cirinnà, Zan, Arcigay e Famiglie Arcobaleno. Cosa è cambiato davvero x.com