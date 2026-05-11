Dieci anni dopo le unioni civili la giustizia sociale per le persone Lgbtiqa+ è ancora lontana

Il 20 maggio si ricorderanno dieci anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di una legge che ha introdotto le unioni civili nel paese. Da allora, sono state riconosciute formalmente alcune unioni tra persone dello stesso sesso, ma molte questioni legate alla piena parità e ai diritti delle persone Lgbtiqa+ restano irrisolte. La legge ha rappresentato un passo, ma non ha risolto tutte le disparità ancora presenti nel sistema legale e sociale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il 20 maggio prossimo l’Italia celebra i 10 anni dalla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della legge n. 70 del 2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Trattandosi della prima grande riforma del diritto di famiglia dal 1975, ai tempi c’era ben di che festeggiare, come se la lentezza della politica e il progresso dei diritti civili fossero fenomeni a cui rassegnarsi, da tenere sempre sullo sfondo, immobili come in un quadro di Edward Hopper. Vale la pena ricordare che a quella legge non si è arrivati per la lungimiranza di qualche politico, ma per l’attivismo – neanche troppo slanciato, per la verità – dei giudici, che soli hanno saputo dare sostanza ai diritti civili fino ad allora previsti solo nelle dichiarazioni di qualche politico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dieci anni dopo le unioni civili, la giustizia sociale per le persone Lgbtiqa+ è ancora lontana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dieci anni di unioni civiliDal 2016 quasi 22mila coppie dello stesso sesso hanno potuto riconoscere legalmente la propria unione, ma hanno ancora molti problemi soprattutto sui... Le unioni civili con Cirinnà, Pascale e CuperloL’8 e 9 maggio nella sede Mattioli dell’Università di Siena il convegno ’La legge sulle unioni civili: le prospettive giuridiche’, nel quadro delle... Argomenti più discussi: Colombia, dieci anni dopo: un podcast sul processo di pace nel Paese sudamericano; Risoluzione Onu 2286: Dieci anni dopo, gli attacchi all’assistenza sanitaria sono aumentati; Dieci anni dopo, il futuro è qui: il Food&Science Festival torna a Mantova dal 15 al 17 maggio; L'impresa Leicester, dieci anni dopo: la programmazione Sky. Alessandro Orefice nuovo head coach de Il Bisonte Firenze Per il tecnico bolognese ritorno in Italia dopo dieci anni in Francia Scarica l'APP Volleyball.it+ – APPLE STORE – apple.co/4jVHK8e – PLAY STORE – bit.ly/4gExnms #SerieA1 #VolleyMercato #v - x.com x.com Guardando questo episodio dei Super Best Friends dieci anni dopo, mi fa pensare che non stiamo vivendo nella migliore timeline di Assassin's Creed. - Reddit reddit