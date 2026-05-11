Dieci anni di unioni civili | la legge che cambiò l' Italia ma lasciò i diritti a metà Quando il matrimonio egualitario?

A dieci anni dall’entrata in vigore della legge Cirinnà, più di 22.000 coppie hanno formalizzato le unioni civili. La normativa ha introdotto un nuovo quadro giuridico per le coppie dello stesso sesso, ma non ha previsto il matrimonio egualitario. Molti aspetti legati ai diritti e alle tutele rimangono ancora da definire, e il dibattito pubblico sulla legalizzazione del cerimoniale matrimoniale tra persone dello stesso sesso continua a coinvolgere diverse forze politiche e sociali.

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Fu un momento storico, ma oggi, dieci anni dopo, resta un riconoscimento a metà. Se è vero che le unioni civili hanno rappresentato una svolta giuridica e culturale, è altrettanto vero che gran parte dei diritti conquistati successivamente dalle famiglie omogenitoriali sono arrivati grazie alla sentenze dei tribunali. La legge Cirinnà nacque infatti già mutilata rispetto alle richieste iniziali del movimento lgbtqia+, avendo subito lo stralcio della stepchild adoption, ovvero la possibilità per il partner di adottare il figlio biologico dell'altro, sacrificata per ottenere i voti necessari all'approvazione. Una rinuncia che ha lasciato migliaia di bambini, per anni, in una zona grigia dal punto di vista legale.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dieci anni di unioni civili: la legge che cambiò l'Italia ma lasciò i diritti a metà. Quando il matrimonio egualitario? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Mediterranean: the Refugee Graveyard Notizie correlate Leggi anche: Unioni civili in Italia, dieci anni dalla legge Cirinnà Dieci anni di unioni civiliDal 2016 quasi 22mila coppie dello stesso sesso hanno potuto riconoscere legalmente la propria unione, ma hanno ancora molti problemi soprattutto sui... Argomenti più discussi: Dieci anni di unioni civili; Dieci anni di unioni civili, la riforma del governo Renzi che cambiò un'Italia rimasta indietro sui diritti civili. Scalfarotto (Iv): Ora il passo successivo, il matrimonio egualitario; Blog | Dieci anni di unioni civili, la battaglia non è finita; A Torino dieci anni di unioni civili, domani la celebrazione istituzionale. Dieci anni fa il Governo Renzi metteva la fiducia in Parlamento sulle unioni civili. L’11 maggio 2016 la Camera approvava definitivamente la legge. Una legge fondamentale per riconoscere diritti e dignità a chi si ama. Da quel giorno, sono state oltre 20mila le x.com Ho portato cJSON su TypeScript preservando l'API C reddit A Torino dieci anni di unioni civili, domani la celebrazione istituzionaleA dieci anni dall'approvazione della Legge 76 dell'11 maggio 2016, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, la Città di Torino promuove un m ... ansa.it