A dieci anni dall’introduzione delle unioni civili, i dati pubblicati dall’ISTAT indicano una diminuzione delle unioni registrate rispetto al picco iniziale. La riduzione si è verificata negli ultimi anni, sollevando domande sulle motivazioni di questa tendenza. A livello normativo, alcune lacune continuano a ostacolare l’adozione da parte delle coppie LGBTQ+, lasciando ancora margini di incertezza rispetto ai diritti e alle garanzie previste.

? Punti chiave Perché le unioni civili registrate sono diminuite dopo il picco iniziale?. Quali lacune normative impediscono ancora l'adozione per le coppie LGBTQ+?. Come stanno cambiando le politiche di inclusione all'interno delle aziende?. Chi deve affrontare la sfida della piena uguaglianza dei diritti?.? In Breve Istat registra 2.936 unioni nel 2024, con calo del 2,7% rispetto al 2023.. Dati preliminari 2025 mostrano decremento del 3,1% nei primi nove mesi dell'anno.. Il senatore Scalfarotto evidenzia come la legge abbia riconosciuto oltre 20 mila coppie.. Igor Suran sottolinea la necessità di inclusione lavorativa per le famiglie LGBTQ+.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Unioni civili, 10 anni dalla legge: i dati Istat mostrano un calo

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