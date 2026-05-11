Union ecco la vittoria dopo un inizio frenato

La Union Basket Prato ha iniziato i playoff con una vittoria contro Montevarchi, battendolo 72-66 alla Toscanini. La partita è stata disputata con grande intensità e ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato. Dopo un avvio difficile, la squadra di casa è riuscita a portare a casa il risultato finale, conquistando i primi due punti della serie.

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