Union ecco la vittoria dopo un inizio frenato

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Union Basket Prato ha iniziato i playoff con una vittoria contro Montevarchi, battendolo 72-66 alla Toscanini. La partita è stata disputata con grande intensità e ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato. Dopo un avvio difficile, la squadra di casa è riuscita a portare a casa il risultato finale, conquistando i primi due punti della serie.

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Esordio nei playoff con vittoria per la Union Basket Prato, che alle Toscanini supera Montevarchi 72-66 al termine di una gara intensa e combattuta. L’avvio è tutto di marca ospite: la squadra di Paoletti sembra accusare la tensione dell’esordio playoff, fatica a trovare ritmo offensivo e spreca diverse conclusioni semplici, mentre Montevarchi attacca con maggiore fluidità e chiude avanti il primo quarto sul 19-12. Nel secondo periodo la Union cresce. L’attacco diventa più corale, con una migliore circolazione di palla. Gli 8 punti di Bogani e i 6 di Corsi, uniti all’intensità difensiva di Cavicchi, permettono ai pratesi di rientrare fino al -2.🔗 Leggi su Lanazione.it

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