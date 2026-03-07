Deelusione Union Brescia frenato al Rigamonti | con la Triestina finisce senza reti

Al Rigamonti il Brescia ha affrontato la Triestina senza segnare, terminando con un pareggio a reti inviolate. La squadra di casa non è riuscita a sbloccare il risultato contro il fanalino di coda, restando ferma senza reti. La partita si è conclusa senza gol, lasciando senza esito la possibilità di cambiare marcia dopo l’ultima sconfitta con l’Albinoleffe.

Prestazione opaca delle rondinelle contro l'ultima in classifica. Decisivo Gori nel finale Il Brescia non riesce a ripartire. Al Rigamonti le rondinelle si fermano sullo 0-0 contro la Triestina, fanalino di coda del campionato, e mancano l'occasione di dare una svolta dopo la sconfitta con l'Albinoleffe. Ne esce una gara complicata, con pochi lampi offensivi e un finale in cui è il portiere Gori a evitare una beffa che sarebbe stata ancora più pesante. Il pareggio lascia il Brescia con più rimpianti che certezze e non permette ai biancazzurri di fare un passo deciso nella corsa alle posizioni di vertice. Dopo appena due minuti gli ospiti costruiscono la prima occasione: su un pallone lungo D'Urso riesce a liberare Ascione in area, ma la conclusione termina oltre la traversa.