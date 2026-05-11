Unificazione degli ospedali | Troppi ’doppioni’ poche sinergie E le liste d’attesa sono ingovernabili

In vista del processo di unificazione degli ospedali, si evidenziano criticità legate alla presenza di numerosi doppioni e a una mancanza di sinergie tra le strutture. Le liste d’attesa risultano difficili da gestire e mantenere sotto controllo. La consigliera comunale ha espresso consenso alla proposta del sindaco di razionalizzare l’offerta sanitaria e di ottimizzare le risorse disponibili.

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