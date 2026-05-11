Unificazione degli ospedali | Troppi ’doppioni’ poche sinergie E le liste d’attesa sono ingovernabili

Da ilrestodelcarlino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del processo di unificazione degli ospedali, si evidenziano criticità legate alla presenza di numerosi doppioni e a una mancanza di sinergie tra le strutture. Le liste d’attesa risultano difficili da gestire e mantenere sotto controllo. La consigliera comunale ha espresso consenso alla proposta del sindaco di razionalizzare l’offerta sanitaria e di ottimizzare le risorse disponibili.

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"Sono totalmente d’accordo con la dichiarazione del nostro sindaco, Massimo Mezzetti, sul fatto che occorre razionalizzare l’offerta e liberare risorse", dice con decisione la consigliera comunale Maria Grazia Modena. Il primo cittadino infatti in sede di Ctss (di cui è presidente) ha sottolineato il fatto che anche a fronte di un pareggio di bilancio, qualcosa deve cambiare nell’organizzazione della domanda e dell’offerta. E, al di là dei numeri sventolati dalle due aziende, il problema delle eterne liste d’attesa resta, nonostante i tentativi dare diverse interpretazioni. "Sono d’accordo da più di un anno quando presentai un’interrogazione urgente sullo stato dell’arte dell’ unificazione degli ospedali Policlinico e Baggiovara ".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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