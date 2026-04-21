Le liste d' attesa negli ospedali catanesi | fino a 598 giorni per una colonscopia quasi un anno per una visita al seno
A Catania, i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie pubbliche sono molto lunghi: fino a 598 giorni per una colonscopia e quasi un anno per una visita al seno. Chi cerca di prenotare una visita specialistica o un esame diagnostico si trova spesso a dover aspettare mesi, con liste d’attesa che rallentano l’accesso alle cure. La situazione interessa numerosi pazienti che si affidano alla sanità pubblica locale.
A Catania prenotare una visita specialistica o un esame diagnostico attraverso il sistema sanitario pubblico richiede, in molti casi, più pazienza che salute. Dai dati ufficiali prodotti dagli ospedali catanesi e dall'Asp etnea nel 2025 e nei primi mesi del 2026 emerge quanto tempo passa - mesi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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