Da liste d’attesa a chi salta le visite piattaforma Ia supera criticità Cup Asl e ospedali

Una nuova piattaforma IA è stata implementata per migliorare il sistema di prenotazione delle visite mediche. Essa mira a ridurre i tempi di attesa e a gestire meglio le eventuali assenze. Attualmente, si registra un numero crescente di persone che prenotano senza poi presentarsi agli appuntamenti, creando criticità per le strutture sanitarie. La soluzione si propone di affrontare queste problematiche in modo più efficiente.

(Adnkronos) – Da un lato le lunghe liste d'attesa per prenotare una visita o un esame, con il conseguente rischio di inefficienze e insoddisfazione del paziente; dall'altro un gran numero di 'no-show', ovvero di persone che prenotano e poi non si presentano. A tutto questo sono da aggiungere volumi elevati di chiamate, necessità di garantire continuità assistenziale, richieste eterogenee come informazioni, prenotazioni, cancellazioni. Sono queste le principali criticità degli attuali sistemi di call center ospedalieri, alle prese con una crescente complessità gestionale che fa sì che il 60% delle risorse venga assorbito da attività ripetitive e amministrative, sottraendo tempo a casi clinicamente più sensibili.

