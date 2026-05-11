Un' area giochi nell' ex mercato dopo anni di abbandono Residenti insoddisfatti | Mancano bagni ombra e fontane

Dopo anni di inattività e trascuratezza, l’area giochi situata in via Boezio a Bagnoli, nota come ex Mercato Luna Rossa, è stata riaperta al pubblico. I residenti hanno espresso insoddisfazione riguardo alla mancanza di servizi fondamentali, come bagni, aree d’ombra e fontane. La riapertura segna un intervento di recupero dell’area, che si trova in una zona precedentemente abbandonata.

Ha riaperto dopo anni di chiusura e abbandono l’area di via Boezio, a Bagnoli, conosciuta come ex Mercato Luna Rossa. Lo spazio è stato restituito al quartiere come area ludico-ricreativa e di socializzazione per famiglie, giovani e anziani. Per ora, però, l’apertura è prevista dalle 9 alle 16.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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