Un' area giochi nell' ex mercato dopo anni di abbandono Residenti insoddisfatti | Mancano bagni ombra e fontane

Da napolitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di inattività e trascuratezza, l’area giochi situata in via Boezio a Bagnoli, nota come ex Mercato Luna Rossa, è stata riaperta al pubblico. I residenti hanno espresso insoddisfazione riguardo alla mancanza di servizi fondamentali, come bagni, aree d’ombra e fontane. La riapertura segna un intervento di recupero dell’area, che si trova in una zona precedentemente abbandonata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ha riaperto dopo anni di chiusura e abbandono l’area di via Boezio, a Bagnoli, conosciuta come ex Mercato Luna Rossa. Lo spazio è stato restituito al quartiere come area ludico-ricreativa e di socializzazione per famiglie, giovani e anziani. Per ora, però, l’apertura è prevista dalle 9 alle 16.🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Scerbatura nell’area ex Sanderson dopo anni di abbandono, Sos dal Comitato: “Tutelare le mura storiche”L’associazione civica sollecita istituzioni, Soprintendenza e proprietà alla salvaguardia delle strutture perimetrali e alla valorizzazione del...

Leggi anche: Bomba nell'area mercato: l'ombra della camorra in città

Argomenti più discussi: Abbiamo chiesto manutenzione e il Comune ha tolto giochi per i bambini, la rabbia dei residenti per il parco fantasma; Abbattuti gli alberi segati dal vandalo: avrebbero potuto fare una strage nel parco giochi; Abbattuti i pioppi segati dal vandalo al parco giochi: Criminale, pagherà. Summit in Procura; Como rifà due storici parchi: nuovi giochi, percorsi e un’oasi verde per bambini e famiglie.

Ottavo Colle, partono i lavori per riqualificare l'area giochi finita nel mirino dei vandaliUn intervento atteso da anni a Ottavo Colle: sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area giochi tra via Duccio di Buoninsegna e via Andrea di Bonaiuto. Uno spazio finito più volte nel mirino ... romatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web