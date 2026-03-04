Bomba nell' area mercato | l' ombra della camorra in città

Una bomba è stata fatta esplodere nel piazzale dell’area mercato di via Roma a Casapesenna. Si tratta del terzo episodio di minaccia con esplosivi che interessa l’agro aversano. L’ordigno è stato azionato in un momento in cui l’area era frequentata da alcune persone. La presenza della camorra nella zona è stata collegata all’accaduto.

Bomba fatta esplodere sul piazzale dell'area mercato di via Roma a Casapesenna. È il terzo 'avvertimento dinamitardo' che scuote l'agro aversano. Era passata la mezzanotte quando un enorme boato ha svegliato di soprassalto i residenti. Stavolta non ci sono danni a cose o persone. Immediatamente sono state allertate le forze dell'ordine. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, i carabinieri con il nucleo artificieri da Caserta. Continuano i segnali da parte della criminalità organizzata. Proseguono le indagini da parte della Dda di Napoli. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

